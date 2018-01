L'associazione culturale Le Maschere, in collaborazione con l'amministrazione comunale, la Pro Loco, Fidas e le Botteghe di Cadoneghe, presenta la trentasettesima edizione del Carnevale di Cadoneghe, domenica 25 febbraio.

Si conferma la formula inaugurata lo scorso anno, che prevede una manifestazione itinerante nelle frazioni del territorio.

La manifestazione, come sempre all’insegna della tradizione, sfilerà esclusivamente per le strade di Cadoneghe storica: in particolare saranno attraversate le vie Matteotti e Rigotti, passando per la parrocchia di Sant'Andrea.

L'evento sarà inaugurato al mattino con l'apertura della fiera mercato e della ludoteca itinerante con i giochi in legno. Dalle ore 14 sfileranno i migliori carri allegorici del Triveneto insieme alle numerose scuole del territorio.

E a cornice, animazione, trucca bimbi, giocolieri, stand gastronomico, gonfiabili, giostre per bambini e tanta musica con dj live. Dopo la sfilata dei carri allegorici, fino alla fine della manifestazione, spazio allo spettacolo d'arte circense e ai giochi di fuoco.