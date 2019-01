Carnevale a Cadoneghe by night

Riflettori puntati su Cadoneghe sabato 9 marzo 2019. L’Associazione Le Maschere con il patrocinio del Comune di Cadoneghe organizza l’inedito “Carnevale by night” con un ricco calendario di iniziative: alle ore 18 giochi di bolle, laboratori di giocoleria e coriandoli in piazza Insurrezione a Mejaniga per i più piccolini.

🎊🎠 TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE A PADOVA E PROVINCIA 🎠🎊

Dalle ore 20 sfilata di carri allegorici illuminati provenienti da tutto il Veneto lungo via Gramsci e fronte Municipio.

Dalle 21 la festa volgerà al termine con giochi di luce e giochi di fuoco da contorno a questo magico momento di folclore e divertimento.

Durante tutto l’evento saranno allestiti stand di street food e lounge bar con pesce fritto, panini e pizza e con tutti i dolci tipici del Carnevale. E colonna sonora garantita un dj set.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a sabato 16 marzo.

Info web

https://www.facebook.com/www.associazionelemaschere.it/