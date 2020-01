We laic books: "A Carnevale ogni censura vale", incontro alla LibrOsteria

L'11 febbraio a partire dalle 19.30 si terrà il prossimo appuntamento di We LAIC Books il gruppo di lettura promosso dall'Uaar di Padova presso la LibrOsteria in via Savonarola 167.

Titolo dell'incontro: “A Carnevale ogni censura vale”.

Dettagli

Il 4 febbraio 1966 fu finalmente abolito l'Indice dei libri proibiti, che dal 1559 metteva al bando i libri considerati “eretici” o “sconvenienti”.

La censura non ha certo smesso di esistere quell'anno – ancora oggi in alcune parti del mondo è vietato leggere certi testi – ma vogliamo festeggiare il giorno che… mise all’indice l’Indice.

https://it.wikipedia.org/wiki/Indice_dei_libri_proibiti

https://www.illibraio.it/libri-censurati-323406/

Ecco perché l'appuntamento di febbraio di We LAIC books è dedicato alle migliaia di libri che nel corso della storia sono stati censurati.

Dai più insospettabili come “Uova verdi e prosciutto”, ai più controversi come “Lolita”, sono talmente tanti che l'artista Marta Minujin è riuscita a costruirci un Partenone!

Di sicuro anche tu hai un libro proibito a casa.

Portalo in LibrOsteria alle 19.30 di martedì 11, e scopriremo insieme perché qualcuno non voleva che venisse letto

Info web

https://www.facebook.com/events/1031618073876571/

http://www.uaarpadova.it/2020/01/22/we-laic-books/