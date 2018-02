Il Carnevale all'Extra Extra

🎊 TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE A PADOVA E PROVINCIA 🎠

FakeStudent · Carnival Edition · Extra Extra

Dalle 22.30 alle 4

Evento +16

Extra Extra presenta FakeStudent • Carnival edition

#YourParty

FakeStudent, il format che sbarca nell’unico storico locale patavino, locale rinnovato.

Il concept che si avvale di due sale distinte e contrapposte sia artisticamente che musicalmente garantirà un servizio di qualità.

Main Room

THORN show

HILARY voice

FANZ resident dj

SKRTERS TEAM live show

DANCE ARMADA dance performance

Level 2

LOLITA

Hip Hop / Reggaeton

R’N’B / TRAP

Lolitaᵀᴹ Carnival Edition ✪ Extra Extra | Level 2

Dalle 22.30 alle 4

Level Two è la seconda sala situata al piano superiore dell’Extra Extra!

Musica:

Hip Hop, R&B, Reggaeton, Dance Hall, Trap, Moombahton, Top Spotify Playlists, everything except Edm

Rotating show by:

DJ Enry Zanna

DJ Yves

DJ Riccardo Zangirolami

DJ Ovren from People

Silvia Voice

Alex Bovo Voice

Ale X Voice

Ingresso

Ingresso in prevendita: 15 euro con consumazione (347.4317207)

La maschera è gradita ma non obbligatoria

Informazioni

Prenotazione tavoli (solo per +18): 347.4809898

Servizio navette disponibile: 346.3154534

Guardaroba disponibile al costo di 2 euro per capo

