Il CarneValetutto #32 al Fishmarket è in programma sabato 22 febbraio dalle ore 23. L'ingresso riservato ai Soci.

[It]

✔️ Vale coi dadi truccati;

✔️ Vale disseminare terrore mediatico con mascherine;

✔️ Vale, basta che hai la tessera;

✔️ Vale, chiaramente, addobbare le giraffe.

Questa sera sentiti libero, si può fare tutto.

Adatto ai bambini dai 18 anni in su.

* Valetutto è una serata pazza, stravagante e soprattutto imprevedibile: sai quando entri, sai dove ti trovi, ma non sai nulla di quello che potrebbe accaderti, né ciò che farai, né con chi tornerai a casa. Né se tornerai.

** La direzione non risponde di eventuali danni a persone in possesso di felini predatori

DJ Set by Ralf.

++ Per ogni evento di febbraio ++

++ February @ Fish ++++++++++++

• [Per studenti di qualsiasi ateneo] Tessera 2019/2020 - 5 euro entro le 01.30;

• [Students Only] 2019/2020 Membership Card euro 5 before 01.30;

🃏🍹🛍️

Tessera CNLS Libertas obbligatoria!

• Tessera 2019/2020 valida fino al 31 dicembre 2020 a 10 euro;

• Dalle 23, contributo 3 euro con shot o bottiglietta d’acqua.

▃

[Eng]

Your party, your rules. You rule!

🃏🍹🛍️

• 2019/2020 Membership Card (valid ‘til 31.12.2020) - 10 euro

• From 11 PM, euro 3 Entrance contribution (shot or water included).

▃

📍 Via Paolo Sarpi 37 (Padova)

◔ 22.30 - 4 AM

★ Free Entry ‘Til 23

🔞 18+ Entry

▲ Membership Card Required → http://soci.modernclub.it/form/index.php

▲ Ingresso riservato ai Soci. Tesseramento Online → http://soci.modernclub.it/form/index.php