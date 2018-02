Carnevale 2018, tutti gli eventi all’Ipercity

A carnevale ogni...evento vale! Per nor farci (e non farvi) mancare nulla, abbiamo preparato ben 4 giorni di eventi per celebrare insieme a tutti voi la festa più pazza e divertente dell’anno!

🎊 TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE A PADOVA E PROVINCIA 🎠

Il carnevale di Ipercity comincerà il 10 febbraio e si chiuderà in bellezza con i festeggiamenti di martedì grasso, 13 febbraio. In questi 4 giorni potrete immergervi in un mondo di colori, divertimento, maschere e personaggi insoliti...insomma, sarà una full immersion in tutti quegli elementi che tanto amiamo del carnevale!

Si parte con un evento dedicato ai bambini: sabato 10 febbraio, dalle 15.30 alle 19.30, due truccabimbi saranno a disposizione per dipingere sui visi dei più piccoli tante maschere colorate e fantasiose.

Si continua domenica 11 (dalle 15.30 alle 19.30) con l’allegra sfilata delle mascherine itinerante, presentata dal Cappellaio Matto e animata dai cosplayer di Iron Man e War Machine. In questa giornata a tutti i bambini presenti verranno distribuiti dei simpatici omaggi.

Lunedì e martedì, dalle 15.30 alle 19.30, i bambini potranno esprimere la propria creatività prendendo parte al laboratorio di maschere di carnevale.

Non ci siamo certo dimenticati degli adulti: a chiudere la serie di eventi di carnevale, il 13 febbraio dalle 16.30 alle 18.30 ci sarà la distribuzione di frittelle e galani per tutti!

Carnevale è sempre divertente, ma festeggiandolo insieme lo è ancora di più! Vi aspettiamo!

INFO WEB

https://www.ipercity.it/eventi/un-carnevale-di-eventi-all-ipercity

https://www.facebook.com/IperCity/photos/a.224621757572804.65130.224603704241276/1828656760502621/?type=3&theater