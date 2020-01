Carnevale con Jumanji a Palazzo Cavalli

Un gioco che sa trasportar chi questo mondo vuol lasciar. Un'appassionante sfida a squadre tra le splendide sale affrescate di Palazzo Cavalli. Attività dedicata ai bambini frequentanti la scuola primaria. Ingresso a pagamento. I bambini dovranno essere accompagnati - gli accompagnatori potranno partecipare gratuitamente alla conferenza.

🎊🎠 Tutti gli eventi del Carnevale a Padova e provincia🎠🎊

Palazzo Cavalli in via Giotto, 1 a Padova. Martedì 25 febbraio ore 10.

Attività dedicata ai bambini frequentanti la scuola primaria

Durata dell'attività 1 ora e 30 minuti

Prenotazione telefonica obbligatoria entro giovedì 20 febbraio 2020 al numero 333-4308117 .

. Numero massimo di partecipanti 25

L'iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Costo: 5 euro per bambino (gruppi di 10 persone: 45 euro).

Conferenza per gkli accompagnatori: "Giove, cucini da Dio!" Il mondo classico nella pubblicità. Dèi dell’Olimpo, eroi omerici, imperatori romani, faraoni dell’antico Egitto. Come l’antichità classica rivive nel mondo della pubblicità. Conferenza ad opera della dott.ssa Isabella Colpo Centro di Ateneo per i Musei. Ingresso gratuito.

Informazioni e contatti

Società Mondo Delfino

dal lunedì al venerdì 9 – 12

Segreteria Musei tel. 333-4308117

Web: http://www.mondodelfino.it/wordpress/2018/12/20/carnevale-con-jumanji/