Carnevale Madame dedicato alle star di Hollywood a Il Chiosco

Sabato 22 febbraio

Madame

vi invita al party di Carnevale

dedicato alle star di Hollywood

La nostra cena danzante è dedicata alle donne adulte, eleganti, ironiche, audaci e amanti della buona cucina

Performer in DRAG

Nanà Saturno

Dj set 70/80/90 and more

Chiara Veronesi in arte #djMoon

Ore 21

Cena danzante, show, disco, euro 25 con consumazione, acqua gratuita o euro 27 se comprensiva di contributo tesseramento 2020

Ore 22.30

Dopo cena

euro 15 con una consumazioni, 17 se comprensiva

di contributo tesseramento 2020

La disdetta della prenotazione senza penale, entro giovedì 21 febbraio

Chiosco

Via Ludovico Ariosto, 10 - Padova

Infoline 393.18.20.619

Info web

