“Il Carnevale delle Meraviglie” al castello di San Martino della Vaneza

FEshion Eventi in collaborazione con la Nuova provincia di Padova e Butterfly Arc organizza domenica 3 marzo “Il Carnevale delle Meraviglie”, la festa di Carnevale interattiva nel suggestivo castello medievale di San Martino della Vaneza a Cervarese Santa Croce.

🎊🎠 Tutti gli eventi del Carnevale a Padova e provincia🎠🎊

Una domenica all’insegna del divertimento che condurrà i bimbi all'interno del castello per visitare tante aree tematiche, superare le prove e riempire il “passaporto del Carnevale” per essere così proclamati, al cospetto della regina e del re, principessa o cavaliere del Carnevale.

Programma e attività

Durante il percorso i bambini impareranno a tirare con l'arco grazie a un esperto arciere, a sfidare un valoroso cavaliere in un divertente duello, potranno anche trasformarsi nel personaggio preferito grazie alla truccabimbi, e partecipare a laboratori creativi. E poi diventare piccoli chef, ballare con le damigelle del castello, parteciperete a un'intrigante caccia al tesoro e assistere a una fiaba animata che si concluderà con la sfilata delle piccole maschere.

Prenotando sarà possibile accedere e vivere il "Carnevale delle Meraviglie" per tutta la giornata dalle 10 alle 18.

Indicativamente lo svolgimento di tutte le attività dura circa due ore.

***NB: è richiesto che i bambini partecipino in maschera

Biglietti

Biglietto intero (adulti): 10 euro

Biglietto ridotto (2-11 anni): 8 euro

Gratis sotto i due anni

Iscrizione

Prenotazioni via mail a feshioneventirovigo@gmail.com, mandando un messaggio Whatsapp al 346.0844177 (no chiamate) o compilando il form e specificando numero adulti e numero bimbi.

Riceverete una risposta di conferma con i dettagli per effettuare il pagamento del ticket (bonifico, postepay o paypal).

Evento realizzato con il supporto e la collaborazione della Provincia di Padova e Butterfly Arc