Carnevale con dolci tipici e laboratori al mercato coperto di Padova

Sabato “in maschera” al Mercato Coperto Padova Km Zero. Domani, sabato 2 marzo, gli agricoltori di Campagna Amica Coldiretti Padova propongono una mattina consacrata al carnevale, con dolci tipici e laboratori gratuiti. Il mercato di via Vicenza 23 è aperto dalle 8 alle 13 e il programma della giornata prevede dalle 9.30 alle 12.30 la degustazione di dolci tipici di carnevale a cura dell’azienda agricola “Ai tre Archi” di Pizzolato Antonio. Frittelle ripiene e non, crostoli cotti al forno o fritti, castagnole ma anche la crema fritta tra i dolci proposti a grandi e piccoli.

Per i bambini ci sarà il laboratorio di maschere e colori, all’insegna di un carnevale green. Naturalmente gli agricoltori di Campagna Amica animeranno il mercato con le loro proposte fresche e di stagione, per la tavola dei giorni di carnevale e questo insolito anticipo di primavera.

Le aziende agricole presenti al Mercato Padova Km Zero propongono infatti il meglio dell'agricoltura padovana di stagione, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l'orario di apertura.

Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla nuova pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.