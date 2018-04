Carnevale in notturna a Montemerlo

La Proloco di Montemerlo organizza un’altra occasione di festa e divertimento sabato 5 maggio con la seconda edizione della Sfilata di carri in notturna, che vedrà gruppi in maschera e carri allegorici.

La serata inizia alle 18 con l’apertura del punto ristoro, ci sarà la possibilità di assaggiare ottime pizze, panini, frittelle e poi molto di più. Si entra nel clou alle 21 con la partenza davanti all’Arena di Montemerlo dei gruppi mascherati e dei carri allegorici, che illuminati e coloratissimi, animeranno il percorso che passa per via Giordano Forzatè, via Repoise per tornare, attraverso via Roma, all’Arena. Saranno presenti, tra i tanti, i carri realizzati dall’associazione Regaliamo un Sorriso di Grantorto, I Folletti di Sarmeola, il gruppo di San Giorgio delle Pertiche, e ancora, il carro allegorico del Circolo Noi Saccolongo, quello del Gruppo Forever di Creola, i ragazzi di Bosco di Rubano e poi gli Amissi del Zio. A completare l’intrattenimento le majorette della Banda Folkloristica Euganea ed i gruppi in maschera, con figuranti del gruppo comunale di Cervarese Santa Croce, gli Scout Montemerlo 1 e i volontari della FISAS Padova – Cervarese S. Croce.

La colonna sonora della serata è affidata a Steve dj.

