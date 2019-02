Carnevale 2019 a Noventa Padovana

La grande sfilata di maschere in ricchissimi e suntuosi abiti veneziani, assieme alle divertenti mascherate dei bambini e ragazzi delle scuole di Noventa, sfilerà da Villa Valmarana per via Roma fino a Piazza Europa dove sui concluderà con spettacoli di intrattenimento e premiazioni.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al 3 marzo.