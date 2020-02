Carnevale a Padova 2020 la manifestazione dal Liston al Prato della Valle

Il Comune di Padova organizza il Carnevale in città con una grande parata in Prato della Valle e nelle vie del centro storico. Appuntamento domenica 23 febbraio dalle 14.30.

🎊🎠 Tutti gli eventi del Carnevale a Padova e provincia🎠🎊

La sfilata dei carri allegorici in Prato della Valle

Ore 14.30 inizio sfilata

“Maya ‘rrendersi” proveniente da San Giorgio delle Pertiche; “Mondi paralleli” proveniente da Grantorto; “Orientiamo” proveniente da Saccolongo; “La forza di vivere, il ruggito del progresso” proveniente da Sarmeola di Rubano; “Note d’Oriente, tra fiaba e magia” proveniente da Tombelle di Vigonovo; “Cupido in love” proveniente da Creola di Saccolongo; “Giustizia in alto mare” proveniente da Carmignano di Brenta; “I segreti del castello” proveniente da Conselve; “Se puoi sognarlo puoi farlo” proveniente da Camposampiero; “Con la testa fra le nuvole” proveniente da Campolongo Maggiore.

Ore 17 premiazione del Carro Allegorico più votato dalla giuria

Parate itineranti in centro storico

Ore 15 inizio parate

Percorso 1 : sarà il palcoscenico dei “Legau da Metro” un gruppo di percussionisti con la passione per la samba carioca e tutto il mondo brasileiro e seguiranno il percorso: Piazza Eremitani, via Altinate, Piazza Garibaldi, Liston, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Piazza dei Frutti, Liston, via Roma, via Umberto I e Prato della Valle.

: sarà il palcoscenico dei “Legau da Metro” un gruppo di percussionisti con la passione per la samba carioca e tutto il mondo brasileiro e seguiranno il percorso: Piazza Eremitani, via Altinate, Piazza Garibaldi, Liston, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, Piazza dei Frutti, Liston, via Roma, via Umberto I e Prato della Valle. Percorso 2: sfilerà in costume d’epoca a ritmo di musiche e sinfonie tratte dalle più celebri opere liriche, musiche moderne e dai suoni Jazz Blues, per arrivare alle colonne sonore di film il corpo bandistico della “Filarmonica di Mirano” e seguiranno il percorso: via San Fermo, Piazza Garibaldi, Liston, via del municipio, Piazza delle Erbe, via Daniele Manin, Duomo, via San Martino e solferino, via Roma, via Umberto I e Prato della Valle.

sfilerà in costume d’epoca a ritmo di musiche e sinfonie tratte dalle più celebri opere liriche, musiche moderne e dai suoni Jazz Blues, per arrivare alle colonne sonore di film il corpo bandistico della “Filarmonica di Mirano” e seguiranno il percorso: via San Fermo, Piazza Garibaldi, Liston, via del municipio, Piazza delle Erbe, via Daniele Manin, Duomo, via San Martino e solferino, via Roma, via Umberto I e Prato della Valle. Percorso 3 : i “Sextet Quartet Dixie Band” con il loro repertorio basato sulle pietre miliari del jazz anni 20 e costumi a tema saranno il protagonista del percorso numero 3: Piazza Garibaldi, via Santa Lucia, via Marsilio da Padova, Piazza dei Frutti, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, via Roma, via Umberto I e Prato della Valle.

: i “Sextet Quartet Dixie Band” con il loro repertorio basato sulle pietre miliari del jazz anni 20 e costumi a tema saranno il protagonista del percorso numero 3: Piazza Garibaldi, via Santa Lucia, via Marsilio da Padova, Piazza dei Frutti, Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe, via Roma, via Umberto I e Prato della Valle. Lungo le vie e nelle piazze: potrete ammirare le acrobazie ad alta quota della “Compagnia dello Sparviero” con i suoi colorati e fantasiosi trampolieri vestiti in maschera per regalare a tutti gioia e allegria.

Il Carnevale Padova è una grande occasione per divertirsi e vivere momenti di pura magia.

Il Carnevale aspetta grandi e piccoli vestiti in maschera per unirsi alla festa.

Info web

https://www.facebook.com/CarnevalediPadova/

bambini, carnevale, carnevale 2020, carnevale a padova 2020, carnevale in centro, carri, famiglie, feste, manifestazioni, padova, quando