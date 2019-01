Carnevale a Padova 2019, la manifestazione dal Liston al Prato della Valle

Il Comune di Padova organizza il Carnevale in città, con una grande parata in Prato della Valle e nelle vie del centro storico.

Prato della Valle e le vie del centro diventano teatro di un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’allegria, per i più piccoli e le loro famiglie.

Dalle ore 15.30 Prato della Valle accoglie la grande parata dei carri allegorici: intorno all’Isola Memmia sfilano in successione 10 carri per aggiudicarsi “La Gallina Padovana d’Oro”, l’ambito premio del Carnevale di Padova.

Nel pomeriggio numerose vie del centro storico diventano scenario di parate itineranti di ogni genere: marching dal ritmo brasiliano, sfilate di gruppi musicali in costume d’epoca, trampolieri mascherati e tanti altri artisti in costume.

Verso le ore 17.30, tutti gli artisti, provenienti dalla vie del centro storico, confluiscono verso Prato della Valle per terminare tutti insieme i festeggiamenti. Gran finale con la premiazione del carro più bello e caratteristico.

Bambini ed adulti sono invitati a seguire i festeggiamenti indossando il proprio costume.

