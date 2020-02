Patatrak! Grande festa di carnevale con teatro al Palaberta di Montegrotto Terme

Una grande festa di carnevale con i bambini in maschera in compagnia delle mascotte del Festival Nazionale del Teatro per ragazzi, Madama Gaetana la Gallina Padovana e Sudoku l'anatra mandarina, che regaleranno ai bambini cioccolatini e caramelle, e un bellissimo spettacolo teatrale degli straordinari attori di Barabao Teatro “Patatrak”. È il programma dell’amministrazione comunale di Montegrotto Terme, assessorato alla Cultura, per il martedì grasso, 25 febbraio, che quest’anno verrà organizzato al Palaberta.

La festa, a ingresso libero, è in programma dalle 16 alle 18, e alle 16.30 comincerà lo spettacolo.

Una commessa, un operaio, un autista e una maestra, Silvia, Semir, Diego e Monica, addestrati ed equipaggiati fino ai denti per evenienze che non succedono mai… ma quando succedono… meglio essere preparati. La sede dove si ritrovano è un magazzino dove tengono l’attrezzatura. Allenati come artisti del circo, quattro esseri umani con una vita quotidiana come tutti noi, ma destinati ad essere angeli custodi, senza ali, ma con caschi gialli e tute blu, camminano sul filo teso senza rete di protezione, si dimostrano acrobati straordinari, pronti a stupirvi, lanciandosi in numeri mozzafiato e tutto questo solo per il bene comune. Queste quattro anime eccezionali ci catapultano nel mondo della PROTEZIONE CIVILE.

Informazioni sul sito del Comune www.montegrotto.org, oppure Micaela 3939812287.

