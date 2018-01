Carnevale per bambini a Piazzola sul Brenta

Domenica 18 febbraio torna la tradizionale festa di Carnevale a Piazzola sul Brenta, con tante iniziative che avranno come protagonisti i bambini.

🎊 TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE A PADOVA E PROVINCIA 🎠

Dalle 14.30 inizia la festa in piazza Paolo Camerini, con spettacoli di magia, pagliacci, trucca bimbi, sparabolle, musica e balli.

Dalle 16 tutti in Sala della Filatura all'ex Jutificio dove ci saranno giochi gonfiabili, scivoli e saltarelli. Bibite e dolcetti per tutti offerti dalla Pro loco Città di Piazzola sul Brenta.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà interamente al coperto in Sala della Filatura.