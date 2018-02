Torna il Carnevale in Piazza a Ponte San Nicolò, domenica 4 febbraio dalle ore 14.

La sfilata, che coinvolgerà mille figuranti e dieci carri mascherati, oltre ai gruppi a piedi provenienti da tutta la provincia, percorrerà tutta la statale fino a giungere Roncaglia, per terminare in piazza Giovanni Paolo II con un momento di festa e le premiazioni di maschere e carri più belli.

* In caso di maltempo la manifestazione sarà posticipata a domenica 11 marzo.