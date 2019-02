Dopo il grande ritorno del 2018, anche quest’anno il Comune di Pozzonovo, l’associazione Noi e gli Amici di Ca’ Polcastro hanno organizzato il grande evento di Carnevale con la sfilata delle maschere e molte iniziative per tutta la famiglia.

🎊🎠 Tutti gli eventi del Carnevale a Padova e provincia🎠🎊

La manifestazione è in programma per sabato 2 marzo alle 14.30, con ritrovo presso il centro parrocchiale. L’animazione e lo spettacolo saranno a cura della compagnia “SpettacoloSenzaMura”; verranno offerti a tutti galani e frittelle su iniziativa degli Amici di Ca’ Polastro. Contestualmente alla sfilata, ci sarà anche la premiazione delle mascherine.

“Mi fa particolarmente piacere che anche per quest’anno la manifestazione raccolga l’impegno e la collaborazione delle associazioni – spiega il sindaco Arianna Lazzarini – per offrire a grandi e piccini uno spettacolo di divertimento e socialità. Nel 2018 eravamo tornati ad organizzare il Carnevale dopo tanti anni, e vedo che quella decisione non fu sbagliata: me lo conferma l’entusiasmo che associazioni e Amministrazione hanno messo in campo ancora una volta per un comune obiettivo”.

In caso di maltempo, l’evento si terrà ugualmente presso la tensostruttura della parrocchia.

Info web

http://www.comune.pozzonovo.pd.it/carnevale-a-pozzonovo-edizione-2019