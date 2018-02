"Carnevale tra Risi e Coriandoli" e spettacolo con Dario Carturan a Villa Estense

La Pro Loco di Villa Estense organizza il "Carnevale tra Risi e Coriandoli", in programma sabato 24 e domenica 25 febbraio a partire dalle 15, con sfilata di carri allegorici, ballerine di Can Can, trampolieri, gruppi di ballo, nasi rossi, pizze, frittelle e divertimento per tutti.

Stand gastronomico aperto a cena con risotti e piatti tipici, come musso, polenta, schissòtto con soppressa e frittelle.

Spettacolo

Sabato alle 21.30 gli impianti sportivi comunali ospitano una serata a tema con Dario Carturan che porta sul palco “Me ricordo co te frisevi mama”.