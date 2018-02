"Carnevale sotto le stelle", gran finale con lotteria e sfilate a Santa Giustina in Colle

Sabato 24 febbraio si svolge il "Carnevale sotto le stelle" a Santa Giustina in Colle, a partire dalle 20, con la lotteria e le sfilate dei carri allegorici, gli sbandieratori di Montagnana e i fuochi piro-musicali.

🎊 TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE A PADOVA E PROVINCIA 🎠

Programma

ore 20.15: apertura con gli sbanideratori di Motagnana (campioni d’Italia)

ore 21: inizio sfilata carri allegorici tra colori, fantasia e divertiemnto

ore 23: grandioso spettacolo piromusicale

dalle ore 23.15: nella sala pubblica del municipio si terrà l’estrazione dei premi della Lotteria di Carnevale 2018. I biglietti vincenti verranno pubblicati sulla pagina Facebook della Pro Loco e negli esercizi che hanno venduto i biglietti.

Area ristoro con vin brulè e per i più piccoli brulè di mele in ambiente riscaldato.

*** In caso di maltempo la manifestazione si terrà sabato 10 marzo