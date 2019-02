Carnevale dei bimbi al Wigwam di Arzerello

Anche quest’anno si rinnova la tradizionale scampagnata di carnevale per bimbi e famiglie al Wigwam Arzerello di Piove di Sacco (Pd). Sabato 2 marzo 2019 dalle ore 16, organizzato in collaborazione con l’Associazione Si può fare! l’appuntamento sarà all’insegna del ritrovarsi con la propria Comunità Locale per un momento di condivisione non solo di allegria ma anche di cibi che ogni famiglia preparerà per poi spartire con tutti gli intervenuti.

🎊🎠 Tutti gli eventi del Carnevale a Padova e provincia🎠🎊

Per i bimbi frizzi e lazzi, per mamme e papà (e qualche nonna e nonno) gran chiacchiere e lo scambio di esperienze sulle rispettive culture del preparare mangiari fatti in casa, in un tempo che sembra avere sottratto la creatività e l’iniziativa del far da sé e della vita di relazione. Il carnevale, quindi come pretesto, per ritrovare uno spazio di umanità dispersa nella rete dei social e intimidita da algoritmi, onniscienti e spersonalizzanti. Non vi sono quote da pagare, solo un proprio, originale contributo in cibarie da condividere.

Premiata la maschera più bella. Accettate le partecipazioni fino a capienza dei locali del Circolo. Info: arzerello@wigwam.it

www.wigwam.it