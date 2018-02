CarnevalParco al Parco delle Farfalle

Domenica 18 febbraio dalle 14.30 al Parco delle Farfalle va in scena un pomeriggio per grandi e piccini all'insegna della creatività e del divertimento, per festeggiare il Carnevale.

***In caso di maltempo l'iniziativa verrà annullata.

Programma

ore 14.30: laboratorio creativo di sartoria

ore 16.30: sfilata delle mascherine (in premio un Pony Lab alla scuderia pony Pegaso)

ore 18: "Spacchiamo la pignatta"