Carnival 130 al Modo Club

sabato 10 febbraio - CARNIVAL 130

dalle 23 alle 4

Vecchie silver e canottiera del nonno, tuta dell’adidas e maglietta fluo: è tornata in città la festa più ignorante di sempre, il Carnevale 130. Date spazio alla vostra immaginazione per essere i protagonisti della serata, il più ignorante verrà premiato.

Djs:

Nic Armstrong

Gigi Ferruccio

Simone Bozzolan

Con la partecipazione di: Doctors American Football Team

Powered By: Happy2gether

Ingresso:

in lista: 7 euro

intero: 9 euro (non in lista o dopo le ore 1)