Carnevale sul Piovego: imbarcazioni venete addobbate e con vogatori in costume

Domenica 3 marzo l'Associazione Amissi del Piovego organizza il Carnevale sul Piovego. Un corte di imbarcazioni tradizionali venete addobbate e con vogatori in costume arriverà a Porte Contarine alle ore 11 circa .

Da quel momento in poi per grandi e piccini sarà possibile partecipare alla festa con musica e scherzi. Sarà possibile fare delle escursioni in barca e parlare della storia dei nostri canali e dei progetti futuri insieme ai soci dell'associazione.

Amissi del Piovego

Associazione Culturale e Ambientalista di Voga alla Veneta

Casetta dell'Acqua

Via San Massimo, 137 35129 Padova

www.amissidelpiovego.it

info@amissidelpiovego.it

cell. 3283133693