"Caro libro ti schivo", mercatino del libro usato per studenti al Circolo Reset di Padova

Da martedì 5 a venerdì 8 settembre si terrà al Circolo Reset il tradizionale mercatino dei libri usati organizzato dalla Rete degli Studenti Medi Padova.

"Come Rete degli studenti Medi e prima di tutto come studenti, sentiamo l'urgenza di dover alleggerire il peso del carolibri insieme al bisogno e alla voglia di aiutare gli studenti della città, consapevoli delle difficoltà che una spesa per i libri di testo - che arriva in molti casi fino ai 500 euro - può arrecare a molte famiglie", affermano gli organizzatori.

L'evento scaturisce inoltre dalla volontà di dare un chiaro segnale alle Istituzioni circa l'importanza di un diritto fondamentale e inalienabile come quello allo studio, che rischia sempre più spesso di essere infranto dai costi spropositati che gli studenti si ritrovano costretti ad affrontare.

Ognuno sarà libero di lasciare i suoi vecchi libri e di comprarne di nuovi, che verranno rivenduti alla metà del prezzo originario con una commissione di un solo euro per libro trattenuta all'associazione.

L'evento si conclude alle ore 18 di venerdì 8 settembre.

INFORMAZIONI

Marina 331.9127659

Massimo 342.1664265

