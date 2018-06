“I Carraresi e l’ultima ruota del carro”, spettacolo al Castello Carrarese

Spettacolo in cartellone della Stagione 2018 di Castello Estate

I Carraresi e l’ultima ruota del carro

… per appassionarsi alla storia attraverso le storie

ideazione e realizzazione I Fantaghirò

con Serena Fiorio ed Erika Vianello

Nello spettacolo vengono presentati, in forma divertente, adatta ai bambini, alcuni dei personaggi della famiglia dei Carraresi, quelli che hanno segnato la storia di Padova: Albertino da Carrara e i suoi figli, tra i quali Jacopo, soprannominato Papafava, per la sua passione per le fave.

Incontreremo Francesco il Vecchio – artefice della costruzione del Castello – e Taddea che, dopo la sconfitta ad opera dei Veneziani, è riuscita a salvare alcune terre della famiglia.

Faremo la conoscenza anche di personaggi famosi vissuti alla corte dei Carraresi come il pittore Guariento e il poeta Petrarca, ma li vedremo con uno sguardo speciale, quello di Trudy: l’ultima ruota del carro.

Informazioni

Biglietto unico: euro 5

Bambini under 3 anni: ingresso gratuito

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Manifestazioni e Spettacolo

Tel. 049 8205611-5623

manifestazioni@comune.padova.it

Cell. 342 1486878

info@padovainestate.it

Evento facebbok https://www.facebook.com/events/203512537134037/