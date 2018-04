Concerto a favore della Casa di fuga per donne vittime di violenza al San Gaetano

Il coro femminile Plinius di Bottrighe in Plesine - Rovigo e l'ensemble vocale Emozioni incanto offrono alla cittadinanza un concerto, destinato alla raccolta di offerte per sostenere la gestione della Casa di fuga per donne vittime di violenza del Comune di Padova, nella quale trovano rifugio le donne e i loro figli minori.

SCARICA IL DEPLIANT DEL CONCERTO

Programma

Coro femminile Plinius, diretto da Antonella Pavan

Signore delle cime -Bepi De Marzi

San Matio - Bepi De Marzi

Porta Calavena -Bepi De Marzi

Nokina - Bepi De Marzi

Arso - Bepi De Marzi

Scapa oseleto - Bepi De Marzi

Benia Calastoria - Bepi De Marzi

Ensemble vocale Emozioni incanto, diretto da Giuseppe Marchioro

Una lunga storia d’amore - Gino Paoli

Can’t help falling in love - G. Weiss, H. Peretti, L. Creatore - Elab. G. Malatesta

Lettere d’amore - J. O. Young - Elab. G. Malatesta

Les plaisirs sont doux - Arm. G. Malatesta

Le jardin aux souvenirs - Henry Mancini

Cortesani - Bepi De Marzi

Dormono le rose - Bepi De Marzi

Per informazioni

Ufficio pari opportunità - Gabinetto del Sindaco

telefono 049 8205210 - fax 049 8205225

e-mail pariopportunita@comune.padova.it

