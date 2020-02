Casa su Misura 2020 alla fiera di Padova

XXVII edizione di Casa su misura, il salone dove aziende e specialisti dell’edilizia e dell’arredamento di interni si incontrano per presentare le novità e le tendenze di un settore in costante evoluzione e suggerire ai visitatori come far rivivere queste innovazioni anche nelle loro case.

La mostra è divisa in quattro aree tematiche:

Abitare : Arredamento moderno e design, oggettistica, tende e tessuti, complementi d’arredo e imbottiti.

: Arredamento moderno e design, oggettistica, tende e tessuti, complementi d’arredo e imbottiti. Casa e natura : Arredo da giardino e da terrazzo, pavimentazioni da esterno, illuminazione, verande, gazebo, vasi e decorazioni da esterno, barbecue, piscine e vasche idromassaggio, giochi per bambini e piante verdi, fiorite e officinali.

: Arredo da giardino e da terrazzo, pavimentazioni da esterno, illuminazione, verande, gazebo, vasi e decorazioni da esterno, barbecue, piscine e vasche idromassaggio, giochi per bambini e piante verdi, fiorite e officinali. Casa intelligente : Sicurezza, automazione – energia – mobilità, illuminazione intelligente, interconnettività elettrodomestici intelligenti, home theatre e home sound system.

: Sicurezza, automazione – energia – mobilità, illuminazione intelligente, interconnettività elettrodomestici intelligenti, home theatre e home sound system. (Ri)costruire casa: Infissi, rivestimenti, scale interne ed esterne, pavimenti e resine, impianti climatizzazione e riscaldamento, isolamenti, arredo bagno, ceramiche, caminetti e stufe, sanitari.

Dove e quando

Appuntamento in fiera di Padova, via Niccolo’ Tommaseo 59,

29 febbraio – 1 marzo;

5-6-7-8 marzo.

Giovedì e venerdì, dalle ore 15 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 20. Da lunedì a mercoledì chiuso.

Orari nel dettaglio:

29 febbraio - 1 marzo: 10-20;

5 - 6 marzo: 15-20;

7 marzo: 10-20;

8 marzo: 10-19.

Dettagli

Il programma del salone è consultabile sul sito www.casasumisura.com.

Evento patrocinato dal Comune di Padova.

Ingresso

Biglietto intero 8 euro - ridotto 6 euro

Per informazioni

Casa su misura - PadovaFiere

via Tommaseo, 59 - Padova

telefono 049 840111

sito www.casasumisura.com

https://www.facebook.com/casasumisura.padovafiere

https://www.facebook.com/events/545465492709926/