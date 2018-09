Casa su Misura 2018 alla fiera di Padova

Ottobre è il mese delle scelte per la casa e la Fiera di Padova in nove giorni, dal 6 al 14 ottobre, diventerà un grande show room. A Casa su misura – il Salone dell’abitare, oltre 400 aziende (soprattutto del Nord est) daranno vita a un’esposizione di arredamenti di design e di proposte per l’edilizia e le ristrutturazioni.

La suddivisione merceologica dei padiglioni in Interior ed Edilizia, prevede tra le novità dell’edizione 2018 i tre “focus” del padiglione 7 dedicati ad altrettanti ambienti domestici proposti da industrie leader: outdoor, bagno, fuoco; con soluzioni particolarmente ricercate per l’esterno (mobili e accessori per terrazzi, verande e giardini), per raffinate stanze da bagno su misura e per i sistemi di riscaldamento più innovativi ed eleganti. E al padiglione 8 ancora ambientazione di design con le proposte di aziende particolarmente votate al design industriale; mentre nella galleria tra i due padiglioni, le anticipazioni delle tendenze d’arredo 2018/19 saranno presentate nello spazio Home Shopper da un’esperta a disposizione del pubblico per consulenze gratuite.

L’altra macro sezione di Casa su misura riguarda l’Edilizia: 3 padiglioni saranno dedicati ai prodotti e alle soluzioni per i lavori edili e per il restauro, con componentistica, pavimentazioni, rivestimenti, infissi, sistemi di isolamento, impianti di climatizzazione, scale interne ed esterne, sanitari, vasche, saune, docce, rubinetteria, accessori, caminetti, stufe e molto altro; presenti consulenti a disposizione dei visitatori per fornire utili consigli.

Dettagli

Casa su misura apre al pubblico da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 21 e sabato e domenica dalle 10 alle 21.

Nel week-end di sabato 6 e domenica 7 ottobre il biglietto di accesso a Casa su misura darà diritto a visitare anche il padiglione 5 dove si terranno le dimostrazioni dei talenti della cucina nella parallela esposizione professionale Tecnobar&Food. Ma la cucina sarà protagonista anche a Casa su misura dove chef e cuochi professionisti si metteranno alla prova tra i fornelli in diversi Show cooking.

Sabato 13 e domenica 14 ottobre invece al padiglione 15 i visitatori di Casa su misura potranno visitare gli stand di PadovaSposi, il tradizionale appuntamento con le proposte per le nozze, per la luna di miele e per la casa delle nuove coppie.

Biglietti

Ingresso: Intero 7 euro – ridotto 4 euro

Quando e dove

Data: 6>14 ottobre 2018

Orari: dal lunedì al venerdì: 16 – 21 / sabato e domenica: 10 – 21

Sabato 6 e domenica 7 ottobre: area “Le Terre del Bio” (Pad. 5) fino alle 21

Ingressi: Padiglioni 1-7-8

Luogo: Fiera di Padova

Via N. Tommaseo 59

35131 PADOVA

Infoline: +39 049 840 111

https://casasumisura.com/

https://www.facebook.com/casasumisura.padovafiere/

Sono ammessi cani di piccola taglia tenuti e guinzaglio e – se richiesto – con museruola.

Come arrivare

In auto

Se percorrete l’autostrada Milano-Venezia (A4), l’uscita è Padova Est; poi seguire le indicazioni per la Fiera. Se percorrete l’autostrada Bologna-Padova (A13), l’uscita è Padova Sud; poi seguire le indicazioni per la Fiera.

In treno

Padova è posizionata sull’asse ferroviario Torino-Trieste ed è quindi ben servita e facilmente raggiungibile in treno. Dista da Milano 2 ore, da Bologna 1 ora e mezza e soltanto 20 minuti da Vicenza e Venezia, città dalle quali esistono frequenti collegamenti con l’asse ferroviario da e verso Roma. Una volta scesi alla stazione ferroviaria di Padova, la Fiera dista 500 mt, che potete percorrere andando a sinistra, lasciandovi la stazione alle spalle.

