“La vita di Giacomo Casanova", spettacolo con lanterna magica al Museo del precinema

Dalla lanterna magica al digitale: lo spettacolo “La vita di Giacomo Casanova, mostrata con la Lanterna Magica”, è uno dei più conosciuti programmi della lanternista Laura Minici Zotti.

Domenica 20 maggio, in occasione di una doppia festa, la Giornata internazionale dei musei e la Festa nazionale dei musei, nel teatrino del Museo del precinema sarà possibile assistere alla proiezione dell’intero spettacolo ripreso professionalmente

e riprodotto su dvd, per offrire a chi non è riuscito a vedere una delle numerose proiezioni nei teatri, la possibilità di

godere della storia coinvolgente del famoso libertino veneziano, raccontata dall’attore Paolo Caporello e rappresentata dai vetri originali della collezione del museo.

All’ultimo piano di palazzo Angeli, negli stessi locali che si dice abbiano ospitato Casanova in visita da Andrea Memmo, il buio della suggestiva “soffitta” sarà complice dei sentimenti e le immagini sembreranno apparire come per magia, cancellando limiti di spazio e tempo, facendovi vivere con gli occhi le passioni e le avventure del più celebre seduttore della storia.

Per creare questo speciale programma, sono stati selezionati 130 vetri da proiezione dipinti nel ‘700 e ‘800, riuscendo a ricostruire il momento storico e il personaggio, dopo aver letto le 4.500 pagine di ricordi scritti da Casanova stesso, ormai anziano, che ci informano in modo esauriente, oltre che della qualità dei suoi “assalti amorosi” anche del modo di vivere nell’Europa del ‘700.

Verità o racconto romanzato, resoconto lucido o memorie trasfigurate di una gioventù ormai lontana? Comunque sia, il discutibile e discusso personaggio, nell’anno del 220esimo anniversario della sua morte, non smentisce se stesso e con il suo inquietante fascino riuscirà ancora a sedurre donne e uomini, oggi come allora.

Ingresso

Il biglietto sarà gratuito.

Il programma prevede due turni (massimo 20 persone per ciascuno), alle ore 11 e alle ore 14, della durata di 60 minuti.

Dopo la videoproiezione sarà possibile visitare il museo.

Per partecipare è necessario prenotarsi, entro sabato 19 maggio, chiamando lo 049.8763838 o scrivendo una mail a info@minicizotti.it