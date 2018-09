Caseus Veneti, formaggi del Veneto a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta

Torna con la 14esima edizione Caseus Veneti, Concorso regionale formaggi del Veneto, che si svolge a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta sabato 29 e domenica 30 settembre, dalle 10 alle 19.

Caseus Veneti è la manifestazione ufficiale dedicata ai formaggi del Veneto, promossa dalle grandi Dop, con il contributo della Regione Veneto e la guida del Consorzio Grana Padano: oltre 400 formaggi in concorso e festa popolare tra degustazioni, mostre e corsi nella bellissima Villa Contarini.

Ha lo scopo di accompagnare esperti, amanti del buon cibo, curiosi e perchè no, nostalgici, alla scoperta e riscoperta di un mondo all’apparenza povero e banale, ma capace, se ascoltato, di sfoderare doti preziose.

Questa storia nasce dal duro lavoro dei 3mila allevatori veneti che accudiscono le vacche, le nutrono, le mungono ed ogni giorno consegnano latte prezioso a oltre un centinaio di caseifici regionali o lo trasformano direttamente. Questa storia passa per le mani dei casari, che spesso hanno imparato il mestiere “a bottega”, carpendo i segreti di quelli che li hanno preceduti, e che oggi sperimentano l’innovazione, alla ricerca della soddisfazione dell’equilibrio tra il rispetto delle tradizioni e il gradimento del consumatore. E questa storia, che normalmente finisce sulla tavola delle famiglie, nel carrello dei formaggi dei ristoratori, in un panino della merenda o in un elaborato piatto da gourmet, durante il Caseus ha un finale diverso. I formaggi dei nostri produttori regionali, siano essi caseifici, malghe, aziende agricole, stagionatori o affinatori, salgono alla ribalta mostrandosi al pubblico in una cornice suggestiva e mozzafiato quale l’appuntamento annuale del Concorso regionale formaggi del Veneto.

