Castagnata in corso a Montegrotto Terme

Una grande festa dalle 9 del mattino fino al tramonto in Corso Terme e in piazza Mercato: è la proposta d’autunno del Comune di Montegrotto Terme per domenica 27 ottobre.

Programma

Il programma prevede in corso Terme la “Castagnata”, un mercatino di prodotti enogastronomici tipici, articoli di artigianato e frutto dell’ingegno creativo degli hobbisti. “Un appuntamento organizzato dall’amministrazione in collaborazione con i commercianti, che è ormai conosciuto e apprezzato a livello provinciale”, spiega l’assessore alle Attività Produttive Laura Zanotto.

In piazza Mercato ci sarà per tutto il giorno “l’Arca di Noè” esposizione di animali, tra i quali falchi e aquile, e animazioni varie con giochi in legno, bolle di sapone e animali intelligenti. “L’Arca di Noè - spiega l’assessore alla Cultura Paolo Carniello - sarà una grande festa con gli animali. Abbiamo coinvolto varie associazioni locali che si occupano di allevamento, della salvaguardia e della cura degli animali per consentire a grandi e piccoli di godere dei benefici che caratterizzano il legame tra l’uomo e gli animali di affezione”.

Per i più piccoli alle 16 è in programma lo spettacolo comico, acrobatico, visuale “La famiglia Mirabella”, un teatro viaggiante che interpreta una versione contemporanea del circo d’altri tempi: energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro e musica sono gli ingredienti di questo esempio di teatro di strada, in cui virtuosismo e umanità si fondono in un’inimitabile e unica atmosfera.

In breve

Dalle 9 al tramonto - Corso Terme

Mostra-mercato di prodotti tipici e artistici

Dalle 9 al tramonto - Piazza Mercato

”L’Arca di Noè”

esposizione di animali ed animazioni varie

con giochi in legno, bolle di sapone e animali intelligenti

Ore 16 - Piazza Mercato

“La Famiglia Mirabella”

Una famiglia di acrobati e saltimbanchi in uno spettacolo comico, acrobatico, visuale e... familiare!

Il Teatro Viaggiante interpreta una versione contemporanea del circo d’altri tempi: energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro e musica sono gli ingredienti di questo esempio di teatro di strada, in cui virtuosismo e umanità si fondono in un’inimitabile e unica atmosfera.

Per informazioni

I.A.T Viale Stazione 60 - tel. 049 8928311, Ufficio Attività Produttive - tel. 049 8928805

Info web

https://www.facebook.com/groups/1079606252055881/

https://www.montegrotto.org/po/mostra_news.php?id=1426&area=H