"Un castello per bambini", caccia al tesoro serale al castello del Catajo

Speciale appuntamento serale dedicato a bambini e famiglie per scoprire il Catajo in modo alternativo, giocando e divertendosi! Una caccia al tesoro è il pretesto giocoso per conoscere storia e aneddoti del castello, in un percorso a tappe tra saloni affrescati e giardini illuminati alla ricerca di una soluzione finale… con una piccola dolce sorpresa.

Appuntamento giovedì 29 agosto alle ore 21,

Ingresso

Su prenotazione con posti limitati scrivendo a info@castellodelcatajo.it

Bambini euro 6

Adulti euro 9.

Info web

http://www.castellodelcatajo.it/evento/un-castello-per-bambini-caccia-al-tesoro-serale-al-castello/