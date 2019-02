"Un castello per bambini. Storie e giochi di primavera: alla scoperta di flora" al Catajo

Flora, la dea della primavera, si nasconde nelle stanze del Castello. Avete voglia di trovarla e di scoprire la sua storia? In questo speciale appuntamento per bambini potremo accogliere l’arrivo della primavera avventurandoci alla scoperta del mito di Flora e dei suoi amici. Il Castello sarà lo scenario che tra giochi, sfide e antiche storie ci porterà all’interno di questo affascinante racconto mitologico, imparando cose nuove ma sempre in modo divertente. Una suggestiva visita-gioco interattiva con alla fine un piccolo laboratorio esperienziale, per portarsi a casa un dolce ricordo primaverile.

Prenotazione

Su prenotazione con posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni: 349 9347190 – 049 9100411 oppure info@castellodelcatajo.it

Biglietti: Bambini euro 5 adulti euro 9.

Dettagli

Data: sabato 30 marzo

Ora: 15 - 17

Info web

