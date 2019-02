“Il castello in barca a remi” con visita al Catajo

Una domenica con la straordinaria possibilità di visitare il castello e di ripercorre il Canale Battaglia con suggestive imbarcazioni condotte con voga alla veneta dagli esperti barcaioli dello storico Circolo Remiero El Bisato e con spiegazione guidata. Un modo esclusivo per conoscere la gloriosa e dimenticata storia dell’antica via fluviale, usata nei secoli passati per raggiungere il castello e tutte le principali mete del Veneto, per riprovare la meraviglia di approdare al castello arrivando dall’acqua. In collaborazione con Viaggiare Curiosi turismo sostenibile.

Prenotazione

Su prenotazione. Costo di partecipazione: Euro 23 adulti, euro 16 bambini fino ai 12 anni (euro 14 per adulto e euro 7 per i bimbi sotto i 12 anni per la barca + 9 euro per adulto e 3 euro per bambini sotto i 12 anni per il castello)

Dettagli

Data: domenica 14 aprile

Ora: 15 - 17

Info web

http://www.castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

http://www.castellodelcatajo.it/evento/il-castello-in-barca-a-remi-4/