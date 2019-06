“Castello festival 2019”: tutti gli eventi in programma ad agosto

L’edizione 2019 di Castello Festival sarà inaugurata il 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica. In cartellone di questa seconda edizione del Festival ci sono grandi appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, cabaret e reading letterari con grandi del panorama italiano e internazionale. Da non perdere il concerto “The Best of” della PFM (27 giugno), una prima assoluta con Paolo Fresu (4 luglio), un reading di Giancarlo Giannini (6 luglio) e la storia del rap raccontata e cantata da Frankie Hi-Nrg (9 luglio).

Scopri tutti gli appuntamenti, mese per mese, del “Castello festival 2019”

Non mancheranno poi altri ospiti di fama internazionale come Nicola Piovani (5 luglio), la Barcelona Balkan Gipsy Orchestra (18 luglio), la band irlandese Goitse (25 luglio) e il duo jazz Omar Sosa-Yilian Canizares (7 agosto), oltre ad alcuni grandi protagonisti della scena nazionale come i cabarettisti Raul Cremona (3 luglio) e Paolo Migone (23 luglio), le star del musical Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone (17 luglio), la musica mediterranea di Enzo Avitabile (7 settembre) e dei Tarantolati di Tricarico (10 luglio) e l’attore televisivo e cinematografico Claudio Santamaria (6 settembre).

Il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici e architettonici di Padova, è da oltre un decennio al centro di uno straordinario e complesso progetto di restauro che ne interessa la struttura e gli affreschi trecenteschi, con l’obiettivo di farlo diventare un importante polo culturale della città.

Durante il festival sarà possibile visitare il Castello. Le visite guidate comprenderanno sia gli ambienti in uso all’Osservatorio astronomico dell’Università di Padova sia quelli al piano terra di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Programma di agosto

7 agosto, ore 21.30

OMAR SOSA E YILIAN CAÑIZARES

Sperimentato per la prima volta con successo nel dicembre 2015 in Francia, l’interessante nuovo duo formato dal pianista Omar Sosa e dalla violinista–cantante Yilian Cañizares torna ad esibirsi in Italia.

Omar Sosa è uno di quei nomi che non hanno bisogno di molte presentazioni. Il compositore e pianista cubano, classe 1965, nominato sette volte ai Grammy, è uno dei jazzisti più versatili e completi della sua generazione capace di fondere mirabilmente un’estesa gamma di elementi jazz, world music ed elettronica con le sue radici afrocubane.

Yilian Cañizares, nata a L’Avana nel 1981, ha trovato ispirazione nel grande violinista Stéphane Grapelli ottenendo la fama internazionale con il suo stile che fonde le canzoni in spagnolo e francese con tocchi di jazz, musica classica e musica cubana.

Info: Primo settore numerato euro 28; Secondo settore numerato intero euro 22 (ridotto euro 18)

Prevendite: Online e nei punti vendita Ticketone e Geticket

Cell. 366 2700299 – jazz@venetojazz.com

26 agosto, ore 21.30

GIO’ ALAJMO & ZAMPA DI COCKER

Joe Cocker - La leggenda di Woodstock

50 anni fa mezzo milione di giovani si radunano a Bethel per assistere a quello che diventerà il più famoso festival della storia: Woodstock.

Questo concerto-spettacolo, creato e interpretato dal giornalista Giò Alajmo e dalla band Zampa di Cocker, racconta la storia di un giovane inglese di Sheffield che si trovò catapultato su quel palco a cantare il soul. Ancora una volta, dopo i Rolling Stones con il blues, un bianco inglese portava agli americani la loro musica nera. Un lungo viaggio fra ricordi, aneddoti e canzoni, che abbracciano anche la carriera di Beatles, Ray Charles e Zucchero.

Info: Posto unico numerato euro 10

Prevendite: Online e nei punti vendite Ticketone e Vivaticket

Tel. 041 5369810 – Cell. 366 2590790

www.dalvivoeventi.it

28 agosto, ore 21.30

MONI OVADIA

Oltre i confini: ebrei e zingari

Gli ebrei e il popolo degli “uomini” per secoli hanno condiviso lo stesso destino. Il tratto comune che ha segnato la loro storia è stata la condizione di “altro”.

“Ebrei e Zingari” è un piccolo ma appassionato contributo alla battaglia contro ogni razzismo. Un recital di canti, musiche, storie Rom, Sinti ed Ebraiche che mettono in risonanza la comune vocazione delle genti in esilio. Uno spettacolo tra musica e teatro civile che vuole scardinare conformismi, meschine ragionevolezze e convenienze nate dalla logica del privilegio per proclamare la non negoziabilità della libertà e della dignità di ogni singolo essere umano.

Info: Posto unico numerato euro 20; Ridotto studenti euro 18

Prevendite: Online e nei punti vendite Ticketone e Vivaticket

Tel. 041 5369810 – Cell. 366 2590790

www.dalvivoeventi.it

30 agosto, ore 21.30

ANDREA PENNACCHI, ERIKA IERVOLINO, SABIR ENSEMBLE

L’arte magica di Dal’, Picasso, Ernst, Magritte

Evento speciale tra parole, musiche e immagini dedicato ad alcuni degli artisti più eclettici, innovativi e controversi del Novecento. La vita e le opere di Salvador Dalì, Pablo Picasso, Max Ernst e René Magritte rivivranno negli interventi teatrali di Andrea Pennacchi e nella narrazione di Erika Iervolino, storica dell’arte e ideatrice del format ArtEmusica, che condurranno gli spettatori in un viaggio tra suggestioni, immagini, suoni e colori.

Un’esperienza coinvolgente e immersiva grazie alle proiezioni in multivisione di Francesco Lopergolo e alle musiche dal vivo tra jazz e world music del Sabir Ensemble.

Info: Biglietto unico euro 10

Informazioni generali

Castello Carrarese, piazza Castello 1

manifestazioni@comune.padova.it

tel. 049 8205611 / 5623

Cell. 342 1486878 - mail eventi@castellofestival.com

Info web

www.castellofestival.it

https://www.facebook.com/Castellofestivalpadova/