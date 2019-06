“Castello festival 2019”: tutti gli eventi in programma a giugno

L’edizione 2019 di Castello Festival sarà inaugurata il 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica. In cartellone di questa seconda edizione del Festival ci sono grandi appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, cabaret e reading letterari con grandi del panorama italiano e internazionale. Da non perdere il concerto “The Best of” della PFM (27 giugno), una prima assoluta con Paolo Fresu (4 luglio), un reading di Giancarlo Giannini (6 luglio) e la storia del rap raccontata e cantata da Frankie Hi-Nrg (9 luglio).

Scopri tutti gli appuntamenti, mese per mese, del “Castello festival 2019”

Non mancheranno poi altri ospiti di fama internazionale come Nicola Piovani (5 luglio), la Barcelona Balkan Gipsy Orchestra (18 luglio), la band irlandese Goitse (25 luglio) e il duo jazz Omar Sosa-Yilian Canizares (7 agosto), oltre ad alcuni grandi protagonisti della scena nazionale come i cabarettisti Raul Cremona (3 luglio) e Paolo Migone (23 luglio), le star del musical Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone (17 luglio), la musica mediterranea di Enzo Avitabile (7 settembre) e dei Tarantolati di Tricarico (10 luglio) e l’attore televisivo e cinematografico Claudio Santamaria (6 settembre).

Il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici e architettonici di Padova, è da oltre un decennio al centro di uno straordinario e complesso progetto di restauro che ne interessa la struttura e gli affreschi trecenteschi, con l’obiettivo di farlo diventare un importante polo culturale della città.

Durante il festival sarà possibile visitare il Castello. Le visite guidate comprenderanno sia gli ambienti in uso all’Osservatorio astronomico dell’Università di Padova sia quelli al piano terra di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Programma di giugno

21 giugno, a partire dalle ore 19

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA

a cura del Conservatorio Pollini e della Scuola di Musica Gershwin

Dal 1985 si celebra il 21 giugno in Europa e nel Mondo la Festa della Musica.

Questo importante evento internazionale caratterizzerà l’apertura del Castello Festival con la piazza d’armi del Castello Carrarese che ospiterà una serie di concerti a partire dal tardo pomeriggio.

Info: ingresso libero

22 giugno, ore 21.30

MARIO TOZZI E DARIO VERGASSOLA

Italia intatta tour

Un’Italia intatta c’è, esiste ancora: a volte basta rallentare il passo per riconoscerla.

Uno spettacolo in due parti con una lectio del Prof. Mario Tozzi, supportato da immagini a commento, seguita da alcune interviste condite da un pizzico d’ironia dell’istrionico attore e conduttore Dario Vergassola.

Info: ingresso libero

23 giugno, a partire dalle ore 19

PADOVA WORLD MUSIC FESTIVAL

con

MI LINDA DAMA (India-Italia): Namritha Nori (voce, loop), Giulio Gavardi (chitarra, sax turco, bouzouki, synth), Niccolò Giuliani (cajon, darbouka, tamburi a cornice, wave drum, palmas, effetti), Silvia Cagnazzo (danze)

AJDE ZORA (Serbia-Italia): Milica Polignano (voce), Giulio Gavardi (chitarra, sax), Micol Tosatti (violino), Francesco Mattarello (fisarmonica), Giorgio Marinaro (basso), Francesco Prearo (batteria e percussioni)

DIOUF-NIANG ENSEMBLE (Senegal): Peace Diouf (voce), Moulaye Niang (batteria), Saliou Ba (basso), Malick (voce), Mafal Diaw (percussioni)

HUAXING (Cina): ensemble di musiche e danze cinesi

in collaborazione con le associazioni Filo di Seta e Play

Info: posto unico non numerato euro 10

25 giugno, ore 21.30

ANDREA SCANZI

E pensare che c’era Giorgio Gaber

Info: Primo settore euro 17; Secondo settore euro 13; Terzo settore euro 10

www.zedlive.com

27 giugno, ore 21.30

PFM PREMIATA FORNERIA MARCONI

TVB - The very best tour

La PFM porterà sul palco i più grandi successi del suo vastissimo repertorio: dai primi anni fino ai grandissimi successi di oggi, aprendo anche una finestra su De André e il pezzo di storia della musica italiana che insieme hanno condiviso.

Info: Prime file numerate euro 40; Poltronissime numerate euro 35; Poltrone numerate euro 25

Informazioni generali

Castello Carrarese, piazza Castello 1

manifestazioni@comune.padova.it

tel. 049 8205611 / 5623

Cell. 342 1486878 - mail eventi@castellofestival.com

