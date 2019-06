“Castello festival 2019”: tutti gli eventi in programma a settembre

L’edizione 2019 di Castello Festival sarà inaugurata il 21 giugno, in occasione della Festa Europea della Musica. In cartellone di questa seconda edizione del Festival ci sono grandi appuntamenti tra concerti, spettacoli teatrali, cabaret e reading letterari con grandi del panorama italiano e internazionale. Da non perdere il concerto “The Best of” della PFM (27 giugno), una prima assoluta con Paolo Fresu (4 luglio), un reading di Giancarlo Giannini (6 luglio) e la storia del rap raccontata e cantata da Frankie Hi-Nrg (9 luglio).

Non mancheranno poi altri ospiti di fama internazionale come Nicola Piovani (5 luglio), la Barcelona Balkan Gipsy Orchestra (18 luglio), la band irlandese Goitse (25 luglio) e il duo jazz Omar Sosa-Yilian Canizares (7 agosto), oltre ad alcuni grandi protagonisti della scena nazionale come i cabarettisti Raul Cremona (3 luglio) e Paolo Migone (23 luglio), le star del musical Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone (17 luglio), la musica mediterranea di Enzo Avitabile (7 settembre) e dei Tarantolati di Tricarico (10 luglio) e l’attore televisivo e cinematografico Claudio Santamaria (6 settembre).

Il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici e architettonici di Padova, è da oltre un decennio al centro di uno straordinario e complesso progetto di restauro che ne interessa la struttura e gli affreschi trecenteschi, con l’obiettivo di farlo diventare un importante polo culturale della città.

Durante il festival sarà possibile visitare il Castello. Le visite guidate comprenderanno sia gli ambienti in uso all’Osservatorio astronomico dell’Università di Padova sia quelli al piano terra di competenza della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Programma di settembre

2 settembre, ore 21.30

MARGHERITA PICCIN & THE CROSSROAD PICKERS

Strade blu. Un viaggio nell’America rurale tra old time music e letteratura

L’America rurale tra fine ‘800 e primi del ‘900, un viaggio nella memoria sugli aspetti che hanno contribuito a forgiare il pensiero americano. La letteratura che i grandi scrittori hanno saputo produrre nel Nuovo Mondo si intreccia con la musica Old Time (la musica popolare tradizionale bianca nordamericana frutto delle immigrazioni dall’Europa che si incontra con la musica nera) suonata dal vivo.

Ispirato al best-seller Blue Highways di William Least Heat-Moon lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio alla scoperta dei luoghi dell’anima.

5 settembre, ore 21.30

MAGICAL MYSTERY ORCHESTRA

Omaggio ai Beatles

La Magical Mystery Orchestra, formazione che da più di 25 anni propone oltre ad alcuni tra i più celebri e amati successi dei Beatles, anche quelle canzoni che i Fab Four non hanno mai eseguito dal vivo ma solo in studio di registrazione, invita il pubblico a un entusiasmante viaggio che ripercorrerà la sorprendente storia del Quartetto di Liverpool.

Uno spettacolo impreziosito dalla partecipazione dell’attore Giorgio Bertan, interprete di alcune tra le canzoni più brillanti e geniali del repertorio beatlesiano, che ancora oggi risultano incredibilmente all’avanguardia.

6 settembre, ore 21.30

CLAUDIO SANTAMARIA

Il Potere: Storie dal Decamerone

Lo spettacolo, interpretato da Claudio Santamaria e da Francesco Mariozzi al violoncello, costituisce il terzo tassello dell’affascinante mosaico che prende il nome di Storie dal Decamerone. Un progetto trasversale che inaugura una concezione a posteriori della più grande opera di Giovanni Boccaccio, inserendola in una luce diversa dal solito, che si proietta verso il presente. Il carattere precursore e immortale delle novelle del Decamerone diventa exemplum narrativo e filosofico per il pubblico che viene sollecitato a ragionare e trovare in storie lontane secoli il correlativo oggettivo delle proprie. Il violoncello di Francesco Mariozzi disegna sinfonie acute, da orchestra, che tracciano vertigini clamorose e che gettano il pubblico nel pieno della storia narrata dal suo protagonista.

7 settembre, ore 21.30

ENZO AVITABILE & I BOTTARI DI PORTICO

Pelle differente Tour

Enzo Avitabile è considerato l’artista italiano simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove. Ha duettato con star come James Brown, Tina Turner, Bob Geldof e Randy Crawford. Ha girato il mondo, condiviso il palco e registrato brani con i nomi di punta della world music come Goran Bregovic, Cesaria Evora, Trilok Gurtu, Khaled, Noa solo per citarne alcuni.

Vincitore di due premi Tenco, due David di Donatello, due Nastri d’argento, un Globo d’oro e molti altri premi, dal 1982 ad oggi ha inciso 17 album e scritto oltre 300 opere per quartetti, orchestre da camera e sinfoniche.

Per Castello Festival presenta Pelle Differente, un “best of” degli incontri artistici e degli assemblaggi musicali sperimentati in 36 anni di carriera. Un esempio concreto di musica che non ha radici e abbatte ogni confine.

8 settembre, ore 21.30

CONCERTO PER BARNEY

Evento di chiusura del Castello Festival tra musica e solidarietà

L’evento conclusivo di Castello Festival 2019 sarà all’insegna della musica e della solidarietà: una vera e propria maratona musicale, in collaborazione con le associazioni Il Chiosco, Modern e Una Casa per Barney, che coinvolgerà un gran numero di musicisti padovani e non, nel sostegno al percorso di riabilitazione di Barney, amico musicista e velista molto amato in città, colpito improvvisamente da un ictus qualche anno fa.

