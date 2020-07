“Castello festival 2020”: tutti gli eventi della settimana

Di seguito tutti gli appuntamenti al castello Carraresse della settimana.

Danza al Castello con Padova Danza

Prima assoluta

La Danza Contemporanea grande protagonista al Castello Carrarese!

Padova Danza offre al pubblico estratti di alcune delle proprie produzioni coreografate da professionisti di fama nazionale e internazionale che collaborano con la realtà padovana per dar vita a una serata ricca di emozioni all’insegna del divertimento, del bisogno di danzare per ritrovare la libertà di esprimersi.

Oltre ai danzatori della Compagnia Padova Danza verrà dato spazio ad alcuni giovani della scuola che si sono distinti per passione e talento.

Sul palco si vedrà una danza che non sarà sola forma estetica ma esporrà tematiche su cui l’uomo si interroga da sempre, temi che spaziano dalla ricerca della propria identità all’approfondimento di valori culturali che arricchiscono la nostra vita.

Attraverso il linguaggio universale della danza, che è per noi poesia del corpo, la serata vuole trasmettere un messaggio di gioia e positività con l’intenzione di abbattere le barriere linguistico-culturali per riunire tutti gli amanti dell’arte e dello spettacolo dal vivo.

Biglietti:

Posto unico euro 10

Prevendite:

Padova Danza, Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

Tel. 049 8827349 – cell. 348 2947552 - info@padovadanza.it

Giovedì 16 luglio, ore 21.30

STÉA - Le disavventure di un viaggiatore dello spaziotempo e della sua stella

Prima assoluta

con

Andrea Pennacchi e Alessandra Quattrini

e musiche dal vivo di

Annamaria Moro , Francesco Rocco

, testo di Marco Gnaccolini, Andrea Pennacchi

consulenza scientifica di Roberto Ragazzoni, Valeria Zanini e Simone Zaggia

regia di Marco Artusi

produzione Teatro Boxer/Pantakin

co-prodotto da INAF Osservatorio Astronomico di Padova

Cos'hanno in comune un contadino veneto del 1600, un meccanico di trattori dei nostri giorni e un operaio della stazione intergalattica in orbita nello spazio futuro? Essere la stessa persona: un vecchio pirata crononauta, che viene assoldato in una vecchia bettola interstellare ai confini della galassia Mambo-9 dalla regina del cielo Astronomia in persona, per ritrovare la sua figlia Stella scappata nel passato, nel presente e nel futuro per spassarsela nelle notti con gli Esseri Umani.

Una storia di incontro tra due mondi, quello del Cielo e della Terra, spesso divisi nelle diverse epoche storiche da incomprensioni e distanze, un racconto a dialogo tra due attori che, come in un film narrato, portano in scena una vicenda epica e comica sul valore della scienza astronomica nella vita pratica degli esseri umani sulla Terra, ricordandoci quanto sia necessario lo stupore del guardare il Cielo per scoprire chi siamo, dove viviamo e stemperare almeno un poco le paure insite nella nostra natura di esseri viventi e nella nostra civiltà.

Biglietti:

Posto unico euro 10 diritti di prevendita esclusi

Prevendite:

www.diyticket.it si potrà acquistare online direttamente dal sito, da rete SisalPay oppure chiamando il call-center 060406

Informazioni:

cell. 342 1486878 - boxer.teatro@gmail.com

Venerdì 17 luglio 2020, ore 21.30

Chiara Luppi & Vittorio Matteucci

“La musica è nostra!”

Prima assoluta

Chiara Luppi: voce

Vittorio Matteucci: voce

Gianluca Carollo: tromba

Giuliano Pastore: piano e tastiere

Davide Pezzin: basso e chitarra

Davide Devito: batteria

Un altro incontro di voci da non perdere per l'estate di Castello Festival.

Sul palco del Castello Carrarese si ritroveranno due straordinari interpreti della canzone e dei musical: Chiara Luppi e Vittorio Matteucci.

Due artisti con alle spalle tantissime esperienze nella musica pop che spesso li hanno visti duettare nei palcoscenici di tutta Italia. Ma soprattutto due tra le più belle voci del panorama nazionale che negli ultimi anni hanno condiviso i successi di alcune delle più celebri opere musical come Notre Dame de Paris, Jesus Christ Superstar e I Promessi Sposi.

Due voci graffianti, eclettiche, potenti e dolci al tempo stesso, con un timbro caratteristico e una grande presenza scenica.

Insieme a loro sul palco un ensemble d'eccezione che ha curato gli arrangiamenti di questo nuovo progetto live in cui i due cantanti e la band, uniti da un'amicizia ventennale, vogliono ricercare i colori più appaganti ed emozionanti della canzone italiana e internazionale trasportando il pubblico in un viaggio “Oltre l’arcobaleno”.

Biglietti:

Posto unico euro 10

Prevendite:

Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

Cell. 342 1486878 - eventi@castellofestival.it

Danzare la Meraviglia

Danza, musica e suggestioni al Castello

Prima assoluta

Danzare la meraviglia, sorprendersi, scoprirsi e vivere il corpo in un respiro di gioia.

Una serata dedicata alla danza, alla musica e alla condivisione della gioia del movimento, con quattro danzatori solisti e il gruppo site specific di Spaziodanza.

Una notte d’estate nella splendida cornice del Castello Carrarese che diventerà la scena di un incontro tra diverse individualità fino a fondersi con il gruppo in una performance collettiva che andrà a coinvolgere anche il pubblico in una danza insieme, un inno alla vita, al corpo e alla gioia.

Biglietti:

Posto unico euro 10

Prevendite:

Gabbia Dischi, Scuola di Musica Gershwin, Vivaticket (punti vendita e online)

Informazioni:

Cell. 347 7523160 - info@spaziodanzapadova.it

Informazioni generali

Per informazioni dettagliate sul programma, i prezzi dei biglietti e le modalità di partecipazione agli eventi si rimanda al sito ufficiale www. castellofestival.it

Infoline: cell. 342 1486878 - eventi@castellofestival.it

