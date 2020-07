“Castello festival 2020”: tutti gli eventi della settimana

Riapre al pubblico anche per l'estate 2020 il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici, architettonici, artistici e militari di Padova. L'antico edificio sorge sull'area che un tempo ospitava il castello fatto costruire da Ezzelino III da Romano, tiranno della città dal 1237 al 1256, come perno difensivo della cinta muraria duecentesca.

Dopo il successo delle precedenti edizioni dal 9 luglio all'11 settembre la piazza d’armi del Castello tornerà ad ospitare una ricca rassegna di circa 40 spettacoli promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. La direzione artistica è di Maurizio Camardi, l'organizzazione della Scuola di Musica Gershwin. Partner della rassegna l'azienda di sanificazioni ambientali Family e i media Radio Padova, Easy Network e TV7 Triveneta.

Quattro gli appuntamenti della settimana.

Scopri tutti gli spettacoli della rasegna estiva

Martedì 21 luglio

Si comincia martedì 21 luglio alle 21.30 con un brillante concerto all’insegna della contaminazione fra generi: l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Diego Ceretta e con Francesco Martignon al violoncello renderà omaggio a Friedrich Gulda, uno tra i più versatili musicisti del Novecento di cui verrà eseguito il Concerto per violoncello, orchestra di fiati, basso e batteria che mescola gli stili più diversi con un equilibrio che ricorda il tanto amato Mozart. Sarà infatti la Sinfonia n. 29 del genio salisburghese a chiudere il ricordo al più eccentrico e fenomenale dei suoi interpreti.

Biglietti: posto unico Euro 10 acquistabile su www.opvorchestra.it

Info web https://www.castellofestival.it/eventi/2020-07-21-opv/

Mercoledì 22 luglio alle ore 21 saliranno sul palco del Castello Carrarese I Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella, che insieme alla fisarmonica russa di Oleg Vereshchagin proporranno un programma dedicato al Tango tra danza, suggestioni e arcano. Verranno eseguite musiche di Bartók, Šostakovič, Verdi, Bazzini, Rota e Piazzolla. Evento in collaborazione con il 50mo Festival Internazionale G. Tartini.

Biglietti: Posto unico Euro 15 intero, Euro 10 ridotto (over 65 – under 18). Prevendite presso Gabbia Dischi e I solisti Veneti.

Info web https://www.castellofestival.it/eventi/2020-07-22-solisti-veneti/

Giovedì 23 luglio alle ore 21.15 Castello Festival ospiterà una delle attrici più raffinate ed eleganti del teatro e cinema nazionale: Ottavia Piccolo sarà infatti protagonista di Donna non rieducabile di Stefano Massini, con le musiche per arpa composte ed eseguite dal vivo da Floraleda Sacchi e la regia Silvano Piccardi.

Lo spettacolo è un adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja, la giornalista trovata morta il 7 ottobre 2006 nell’androne della sua casa moscovita, uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Un piccolo grande “caso” della scena teatrale italiana, programmato capillarmente sul territorio stagione dopo stagione, in cui Ottavia Piccolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla dignità e anche all’ironia di questa donna indifesa e tenace, con il rigore e l’intensa partecipazione di una attrice che in quei valori di libertà si identifica fino in fondo. Per il pubblico un’emozione violenta che non manca mai di rinnovarsi. Evento il collaborazione con Teatro Stabile del Veneto.

Biglietti: Posto unico non numerato Euro 20, Abbonati Teatro Stabile Euro 16, Universitari a Teatro Euro 3. Prevendita presso Teatro Verdi e online su www.teatrostabiledelveneto.it

Info web https://www.castellofestival.it/eventi/2020-07-23-ottavia-piccolo/

Chiuderà la settimana una serata all'insegna del miglior cantautorato italiano: venerdì 24 luglio alle 21.30 ascolteremo le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco” Biondini, il pianoforte di Vince Tempera, il sax di Antonio Marangolo, il basso di Enzo Frassi e la batteria di Stefano Peretto meglio noti come “I musici di Francesco Guccini”. Due ore di spettacolo dal vivo, per ripercorrere i più grandi successi del poeta da Il vecchio e il bambino a La locomotiva, da Autogrill a L‘ Avvelenata, da Auschwitz a Dio è morto, fino ad arrivare a Noi non ci saremo, Canzone per un‘amica, Vedi cara, Cyrano, Incontro...

Biglietti: Posto unico non numerato intero 18 euro, ridotto 15 euro. Prevendite nei circuiti Ticketone e Geticket.

Evento in collaborazione con Veneto Jazz.

Info e programma completo sul sito www.castellofestival.it o sulla pagina facebook Castellofestivalpadova

Info web https://www.castellofestival.it/eventi/2020-07-24-i-musici/

Ulteriori info

Per informazioni: 342 1486878 – info@castellofestival.it

Programma completo su https://www.castellofestival.it/programma/ e sulla pagina Facebook Castellofestivalpadova