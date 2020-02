Visita guidata al Castello del Catajo con la barca a remi

Straordinaria opportunità per visitare il castello e ripercorre il Canale Battaglia con suggestive imbarcazioni condotte con voga alla veneta dagli esperti barcaioli dello storico Circolo Remiero El Bisato e con spiegazione guidata.

Un modo esclusivo per conoscere la gloriosa e dimenticata storia dell’antica via fluviale, usata nei secoli passati per raggiungere il castello e tutte le principali mete del Veneto, per riprovare la meraviglia di approdare al castello arrivando dall’acqua. In collaborazione con Viaggiare Curiosi turismo sostenibile. Appuntamento il 22 marzo 2020 alle ore 15.

Informazioni e contatti

Su prenotazione al numero 349 9347190 – 049 9100411 oppure info@castellodelcatajo.it.

Web: https://www.castellodelcatajo.it/evento/