Castello Festival, tutti gli eventi del fine settimana

Riapre al pubblico anche per l'estate 2019 il Castello Carrarese, uno dei più importanti beni storici, architettonici, artistici e militari di Padova. L'antico edificio sorge sull'area che un tempo ospitava il castello fatto costruire da Ezzelino III da Romano, tiranno della città dal 1237 al 1256, come perno difensivo della cinta muraria duecentesca.

Scopri tutti gli appuntamenti, mese per mese, del “Castello festival 2019”

Dal 21 giugno all'8 settembre la piazza d’armi del Castello ospiterà una ricca rassegna di spettacoli promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

La direzione artistica è a cura di Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale sarà della Scuola di Musica Gershwin che ha attivato per questo progetto un importante network con moltissime associazione e operatori culturali del territorio come Zed Live, Veneto Jazz, Dal Vivo Eventi, Conservatorio Pollini, Osservatorio Astronomico di Padova, Teatro Boxer e Il Chiosco, che attiverà anche quest'anno il punto ristoro Chiosco al Fresco.

Partner della rassegna saranno Argos, Radio Stereo Città e Radio Cafè.

Scarica tutto il programma completo del "Castello Festival 2019"

Il porogramma del fine settimana

L'apertura della rassegna si terrà venerdì 21 giugno con un evento speciale ad ingresso libero e gratuito in cui si potrà accedere al Castello dalle ore 19 per la presentazione ufficiale del programma e per assistere ad una serie di concerti in occasione della Festa Europea della Musica, con la piazza d’armi del Castello Carrarese che ospiterà ensemble e orchestre di musica classica e jazz. Sul palco si alterneranno alcuni progetti musicali selezioni da due realtà didattiche importanti della città: il Conservatorio Pollini e la Scuola di Musica Gershwin.

Il weekend continuerà poi con altri due spettacoli da non perdere: sabato 22 giugno lo spettacolo “Italia Intatta Tour” di Mario Tozzi e Dario Vergassola (inizio ore 21.30, ingresso gratuito fino a esaurimento posti), mentre domenica 23 giugno, a partire dalle ore 19, andrà in scena il Padova World Music Festival con la partecipazione straordinaria di quattro ensemble provenienti da Asia, Africa, Mediterraneo e Balcani in un viaggio di musiche e danze da ogni parte del mondo (ingresso a pagamento, biglietto unico 10 euro).

Dettagli

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.castellofestival.it e sulla pagina facebook Castellofestivalpadova. Le prevendite sono attive nei circuiti Vivaticket, Ticketone, Geticket, Ticketmaster, Eventbrite e Zed Live.

Per informazioni sui prezzi dei biglietti e le modalità di ingresso rivolgersi al numero 342 1486878 o alla mail eventi@castellofestival.it

Venerdì 21 giugno – dalle ore 19

Castello Carrarese, piazza Castello – Padova

Evento di apertura: festa europea della musica

con

ensemble di musica classica e jazz del Conservatorio Pollini e della Scuola di Musica Gershwin

Ingresso libero

Informazioni: 3421486878 – info@castellofestival.it – www.castellofestival.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1177652762359189/

Sabato 22 giugno – ore 21.30

Castello Carrarese, piazza Castello – Padova

Italia Intatta Tour

con Mario Tozzi

e con la partecipazione di Dario Vergassola

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Informazioni: 3421486878 – info@castellofestival.it – www.castellofestival.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2837252923013895/

Domenica 23 giugno – ore 19

Castello Carrarese, piazza Castello – Padova

Padova World Music Festival

Mi Linda Dama (India-Italia): Namritha Nori (voce, loop), Giulio Gavardi (chitarra, sax turco, bouzouki, synth), Niccolò Giuliani (cajon, darbouka, tamburi a cornice, wave drum, palmas, effetti), Silvia Cagnazzo (danze)

AJDE ZORA (Serbia-Italia): Milica Polignano (voce), Giulio Gavardi (chitarra, sax), Micol Tosatti (violino), Francesco Mattarello (fisarmonica), Giorgio Marinaro (basso), Francesco Prearo (batteria e percussioni)

Diouf-Niang Ensemble (Senegal): Peace Diouf (voce), Moulaye Niang (batteria), Saliou Ba (basso), Malick (voce), Mafal Diaw (percussioni)

HUAXING (Cina): ensemble di musiche e danze cinesi

Biglietto unico 10 euro

Prevendite: Gabbia Dischi, HiFi Record, Scuola Gershwin e Circuito Vivaticket

Informazioni: 3421486878 – info@castellofestival.it – www.castellofestival.it

Evento fascebook https://www.facebook.com/events/844503919238895/