Catajo esclusivo: viste speciali alla cappella Gentilizia e concerto sull’erba di ottoni inglesi

Appuntamento mercoledì 17 luglio alle ore 21 con “Il Catajo esclusivo”: speciale apertura della cappella Gentilizia e concerto sull’erba di ottoni inglesi.

Visita guidata ai saloni del piano nobile con la straordinaria apertura della cappella gentilizia, tra curiosità storiche, ricordi di fantasmi ed aneddoti del castello. Aprirà la serata un gruppo di ottoni della Egglescliffe School di Stockton On Tees, North Yorkshire che faranno omaggio della loro entusiasmante musica dal vivo da ascoltare seduti sull’erba del giardino storico.

Ingresso

Visita su prenotazione. Per il concerto non sono previsti posti a sedere, si consiglia di portare coperte o stuoie per stendersi sull’erba. Euro 10

Per informazioni e prenotazioni:

Telefono: 349 9347190/049 9100411

Email: info@castellodelcatajo.it

Info web

http://www.castellodelcatajo.it/evento/il-catajo-esclusivo-speciale-apertura-della-cappella-gentilizia-concerto-sullerba-di-ottoni-inglesi/