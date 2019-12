Caterina Cropelli a Padova: cena e spettacolo al Caffè letterario Treccani

Caterina Cropelli in arte Caterina, ospite speciale presso il ristorante del Caffè Letterario Treccani lunedì 30 dicembre per anticipare il suo primo disco di inediti.

Dettagli

Lei si chiama Caterina Cropelli, ha vent'anni e vive in Val di Sole. Segni particolari: una voce speciale che X Factor ha fatto conoscere in maniera indimenticabile. In attesa dell'uscita del suo primo album, prevista per la prossima primavera, Caterina presenterà live - in esclusiva per gli ospiti del Ristorante del Caffè Letterario Treccani - il suo singolo: "Quando" e altri brani inediti.

L’Amore altruista è quello che si cela dietro a “Quando”. Se il sentimento non lo senti e l’amore è caduco, la ballata fuori tempo di Caterina può essere un buon balsamo. Di cosa parliamo, esattamente, quando parliamo d’amore? Il “Quando” è solo una misura approssimativa: non esiste momento migliore per chi si aspetta da tutta la vita.

Il singolo è accompagnato dal videoclip, diretto da Matteo Scotton, con la partecipazione della doppiatrice e attrice Cristina Noci e del celebre mimo Emilio Frattini, che con la sua espressività è riuscito a regalare un tocco di magia alle immagini. Un piccolo film dall’atmosfera natalizia e dalle tinte poetiche, ma non patetiche, per mostrare come è semplice rianimarsi e ricominciare a sognare se non veniamo lasciati soli.



Caterina Cropelli nasce a Cles nella primavera del 1996. A 13 anni impara da sola a suonare la chitarra, strumento che non lascerà mai più. Nel 2016 Fedez la sceglie per la sua squadra, le “Under Donne”, a XFactor: dopo l’avventura al talent targato Sky, Caterina inizia a scrivere e a comporre il suo repertorio futuribile. Accompagnata dalla sua chitarra, apre i concerti di grandi nomi della musica italiana come Raphael Gualazzi, Simone Cristicchi, Max Gazzé, Cristina Donà, Eugenio Finardi, Irene Grandi, Gianluca Grignani, Enrico Ruggeri. A giugno 2018 esce il primo inedito “Non ti ho detto mai”, primo passo di questo nuovo cammino. Esattamente un anno dopo pubblica “O2”. L’estate di Caterina trascorre piena di impegni sui palchi di diversi festival italiani. Il 7 dicembre sarà lei ad aprire le danze a Carmen Consoli al Mart di Rovereto per il Concertone dell’Immacolata. Per i primissimi giorni della primavera 2020 è atteso il suo primo disco di inediti su etichetta Fiabamusic e distribuito Artist First, con gli arrangiamenti di Clemente Ferrari.

Info evento

Ristorante del Caffè Letterario Treccani

Lunedì 30 dicembre

Posti limitati! Prenota il tuo tavolo: cena ore 20.30 e spettacolo ore 22

Tel. 049/6750024 - 380/2391963

E-mail: info@caffeletterariotreccanipadova.it

Info web

https://www.facebook.com/caffeletterariopadova/