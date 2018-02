"C&C la fabbrica dei veleni", situazione attuale e prospettive per la bonifica a Battaglia

Sabato 24 febbraio alle 16, al centro Bachelet di Battaglia Terme, si tiene un convegno sulla ex C&C: la famigerata "fabbrica dei veleni" di Pernumia, ai confini con Battaglia e Due Carrare, che dal 2002 minaccia il territorio.

Il convegno è organizzato dall' associazione La Vespa in occasione dei trent'anni di attività e dal comitato SOS C&C che dal 2010 si è unito alla battaglia.

Un incontro che si rende necessario dal momento che la bonifica del sito procede a rilento, mentre la vetustà dei capannoni avanza inesorabile e si rischia il disastro.

Il caso ex C&C è stato dibattuto a tutti i livelli istituzionali ed è arrivato alla Commissione Petizioni di Bruxelles, ma è lungi dall'arrivare a una soluzione. Il convegno sarà l'occasione per valutare lo stato dell'arte e sollecitare un avanzamento della bonifica.