Celebrazioni per i 1.100 anni di storia di Roncajette

Si celebrano quest'anno i 1.100 anni di storia di Roncajette, la più antica tra le località del comune di Ponte San Nicolò nominata per la prima volta, come Roncoliuteri, in un diploma del re Berengario emesso a Pavia il 20 aprile del 918.

Sono trascorsi da allora ben undici secoli.

Una storia millenaria

Pensando a questo lungo arco di tempo quello che davvero sorprende è che la piccola comunità sorta in un periodo che precedette l’alba del secondo millennio, in una zona di boschi e paludi, possa essere considerata in piccolo il simbolo di un momento storico europeo speciale, segnato dalla ripresa in tutto il Vecchio Continente dell’agricoltura (Roncajette deriva il proprio nome da roncare che significa tagliare con la roncola, disboscare per poi coltivare), delle attività manifatturiere (grande importanza ebbero fin dal Medioevo e per molti secoli i mulini di Roncajette), dei commerci (il Bacchiglione era la via mercantile privilegiata tra Padova e la laguna).

Programma

L’amministrazione comunale con la biblioteca, il Comitato per i 1.100 anni, la parrocchia di San Fidenzio e la scuola materna l'Aquilone, ha promosso una serie di iniziative per far conoscere e condividere la storia, promuovere tradizioni, riscoprire il territorio.

In calendario tanti appuntamenti con proposte per grandi e piccoli che vedranno il loro clou nella giornata del 22 aprile con la partecipazione di sbandieratori, cavalieri, falconeria e giochi per bambini.

Venerdì 13 aprile, ore 21 - incontro “Le origini della nostra storia”

con interventi di Marco Bolzonella dell’università di Verona che tratterà delle “Origini di Roncajette: territorio e società nei secoli X-XIII” e Claudio Grandis, direttore del Museo della Navigazione di Battaglia che parlerà di “Roncajette lungo la via del Sale”.

Sabato 21 aprile - cena medievale

con piatti d’epoca serviti nella festosa cornice di Villa da Rio-De Lucchi in via Tintoretto

iscrizioni al patronato a Roncajette tutti i giorni dalle 16 alle 19 fino ad esaurimento posti

costo 22 euro

Domenica 22 aprile (in caso di maltempo mercoledì 25 aprile)

alle 9.30 nella chiesa parrocchiale santa messa di ringraziamento e benedizione

alle 10.45 inaugurazione in patronato della mostra della scuola dell’infanzia “L’Aquilone”

alle 11 apertura dell’accampamento equestre dei Cavalieri della Torre Antica di Saletto

dalle 15 sfilata del Gruppo Storico Musici e Sbandieratori di Saletto, falconeria, torneo di Berengario, esibizione equestre con i Cavalieri della Torre Antica, giochi per bambini

Festival Barocco

Il 6 e 20 aprile e il 5 maggio si svolgono anche i tre concerti del festival barocco "Musica, festa per l'anima":

6 aprile

20 aprile

5 maggio

Gallery