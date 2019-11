A Cittadella lo spettacolo "Cena tra amici - Le prénom"

Il 23 novembre 2019 va in scena a Cittadella, presso il Teatro Sociale alle ore 21, lo spettacolo "Cena tra amici - Le prénom".

Elisabeth e suo marito Pierre invitano Vincent (fratello di Elisabeth), sua moglie Anna e il loro amico Claude a una cena con menu marocchino nel loro appartamento parigino. In un clima sereno e allegro, in attesa dell’arrivo di Anna, in dolce attesa e sempre in ritardo, gli amici e la sorella riempiono Vincent di domande sulla sua futura paternità.

Quando gli chiedono se ha già deciso come chiamare il nascituro, la sua risposta (ha scelto il nome più detestabile che possa esserci) scatena reazioni molto forti. L’atmosfera si fa pesante e la discussione ben presto diventa il pretesto per sfogare rabbie e rancori tenuti nascosti fino a quel momento. Lo spettatore assiste a un divertente gioco al massacro, alla fine del quale, fortunatamente, i sacri legami si saldano di nuovo, grazie anche all’arrivo del bébé, che si chiamerà...

