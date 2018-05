Cena di gala per i 60 anni di attività della Pro Loco di Piove di Sacco a Villa Polani

La Pro Loco di Piove di Sacco celebra in grande stile il traguardo dei 60 anni di attività organizzando una grande cena di gala nella barchessa di Villa Polani ad Arzerello.

L'appuntamento è per venerdì 18 marzo con tante attività in programma: un pomeriggio all'insegna dello sport e una serata di divertimento con il motto "L'eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai".