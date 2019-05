La cena dei barcari al Museo della navigazione fluviale di Battaglia Terme

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, in occasione del ventennale dall'inaugurazione ufficiale, propone una cena all'aperto per tornare a rivivere il clima familiare dei barcari di un tempo.

Venerdì 7 giugno 2019 alle 19.30 cena all'aperto in via Ortazzo - Battaglia Terme con un menù che propone ricette tradizionali della nostra terra e quindi anche della cucina di bordo dei barcari rilette in chiave moderna dallo chef Fabio Momolo.

La partecipazione alla cena consentirà anche di visitare il Museo in notturna, ad un prezzo complessivo di euro 25 per persona (ridotto euro 15 per minorenni da 6 a 17 anni; gratis per bambini da 0 a 5 anni).

Il ricavato della cena servirà a finanziare le attività del Museo, per migliorarne la gestione e renderlo sempre più vivo ed apprezzato.

La cena è patrocinata dalla Nazionale Italiana Calcio Cuochi, e con la partecipazione degli studenti, futuri cuochi, dell'IPSEOA "Pietro D'Abano" guidati dallo chef Fabio Momolo, il quale ha tenuto il corso "Le mani in pasta" dedicando l'ultima lezione alla tradizione culinaria dei barcari nei loro viaggi tra i colli e la laguna.

Le prenotazioni saranno raccolte entro il 5 giugno 2019 presso il Museo della Navigazione Fluviale o tramite l'indirizzo email info@museonavigazione.eu con un massimo di 150 posti disponibili.

Il menù dedicato all'occasione è il seguente:

Frittata di “Breschiji” (gamberetti)

Risotto mantecato con “Bisato in umido”

Darna di Storione con crema di radicchio ed erbette di campo

Esse di frolla con marmellata dei Colli Euganei

Acqua, Vin del Barcaro della cantina Salvan e caffè compresi.

Un modo per ricordare i barcari di ieri con i barcari di oggi e passare una serata in compagnia all'insegna della navigazione fluviale e dei suoi segreti.

L'invito è aperto a tutti coloro che condividono i valori della Navigazione interna (su prenotazione).

Per informazioni e prenotazioni contattare:

348.7077807 - traditionalvenetianboats@gmail.com

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete WATER MUSEUM OF VENICE (www.watermuseumofvenice.com)

Vota il Museo della Navigazione Fluviale – Luogo del Cuore FAI 2018!

https://www.fondoambiente.it/luoghi/museo-della-navigazione-fluviale?ldc

oppure in modalità cartacea presso il Museo.

Per informazioni https://museonavigazione.eu/it/vota-il-museo/