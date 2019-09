"Sotto le stelle per Adamitullo", cena d'autore e di beneficenza all'Antica Trattoria Ballotta

È lunedì 23 settembre alle ore 20 l'appuntamento che vede nella corte dell'Antica Trattoria Ballotta la cena d'autore e di beneficenza con tredici chef stellati ed illustri pasticceri tra i quali "Il Cuoco Contadino" di Foggia, "Tola Rasa" di Padova, "Garibaldi" di Chioggia, "Fuel Ristorante in Prato" di Padova, "Aldo Moro" di Motagnana, "Corte Verde Chiara" di Correzzola, "Radici" di Padova, "Storie d'Amore" di Borgoricco, "Baccalà Divino" di Mestre, "Gelateria da Bepi" di Padova, "Pasticceria Dalla Bona" di Montegrotto Terme e molti altri ancora con anche quattirdici pregiate cantine vitivinicole, passeggerete nelle varie postazioni allestite, dove gli Chef prepareranno per Voi piatti e gusti studiati con un unico ingrediente principale: la gioia di donare a chi è meno fortunato di noi!

Ancora pochi posti disponibili.

Sarà una cena d'autore e di beneficenza quella che lunedì 23 settembre vedrà coinvolti 11 chef, 2 pasticceri e 14 aziende vinicole sotto il cielo stellato di Torreglia! L’idea è semplice: riunire persone di buon cuore e buon gusto per sostenere un progetto di solidarietà a favore della missione salesiana di Adamitullo, in Etiopia, che ospita, nutre ed istruisce più di 900 bambini provenienti dalle aree rurali più povere della regione.

Amici di Adamitullo, organizzatore insieme a noi della serata, è una onlus che collabora da oltre 10 anni con i padri Salesiani sostenendo progetti di sviluppo per donare la possibilità di studiare a centinaia di bambini etiopi.

La coesione dei volontari di questa onlus, la loro passione e lo spirito di amicizia che li lega a don Cesare Bullo, missionario in Africa e referente delle 13 missioni salesiane in Etiopia, ci hanno presto convinto: anche l'Antica Trattoria Ballotta e tutti i partecipanti all'evento, sono da ora amici di Adamitullo!

Saranno con noi:

Peppe Zullo - Il cuoco contadino

Luca Tomasicchio - Tola Rasa, Padova

Andrea Valentinetti - Radici, Padova

Nelson Meneghello - Garibaldi, Chioggia

Davide di Rocco - Fuel Ristorante in Prato, Padova

Silvia Moro - Aldo Moro, Montagnana

Paolo Giraldo - Corte Verde Chiara, Correzzola

Franco Favaretto - Baccalà Divino, Mestre

Davide Filippetto - Storie d’amore, Borgoricco

Gregorio Scicchitano - Grand Hotel Terme Spa

Riatti Filippo - Osterie Meccaniche

Roberto dalla Bona - Pasticceria Dalla bona

Jacopo Braggion - Gelateria da Bepi

Gli chef "doneranno" 1 piatto ciascuno, permettendo al pubblico di degustare, in un'unica serata, le creazioni di 13 affermati autori del panorama gastronomico veneto!

Co-protagonisti della cena saranno le 14 aziende vinicole che metteranno a disposizione del progetto le proprie etichette migliori:

Zenato, Verona

Vignalta, Colli Euganei

Astoria, Siusegana

Tunella, Premariacco

Belon du Belon, Franciacorta

Tramin, Termeno

Ca’ della vigna, Colli Euganei

Montegrande, Colli Euganei

Ca’ Lustra, Colli Euganei

Birra Antoniana, Padova

Vicentini, Colognola ai Colli

Comunian, Padova

Poli1898, Bassano del Grappa

Tu coffe

Ma l'amicizia non ha limiti, e l'unione fa la forza: lunedì 23 settembre avremo bisogno di tutti voi, presenti e futuri Amici di Adamitullo!

Come partecipare?

Partecipare è semplice!

Basterà prenotare a:

trattoria Ballotta: 0495212970 o

info@amicidiadamitullo.org - 049-8070631

ed effettuare una donazione di minimo 50 euro a testa, preferibilmente con bonifico bancario a:

Amici di Adamitullo onlus

Monte dei Paschi di Siena

Filiale Padova 21, Agenzia 2612

Via Venezia 100

35131 Padova

Tel.: +39 049 2957611

IBAN: IT91L0103012103 000061210736

o

Amici di Adamitullo onlus

Intesa San Paolo, filiale Zona Industriale

P.zza Giovanni XXIII, 19

35129 Padova

Tel. +39 049 775944

IBAN: IT26Y 03069121281 00000008100



causale: liberalità - sotto le stelle per Adamitullo

E' necessario presentarsi la sera dell'evento con copia del bonifico effettuato.

Sarà eventualmente possibile donare l'ingresso anche la sera dell'evento... ma con il bonifico è tutto più chiaro ;))!!



